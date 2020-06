L'édito Aphatie : "La commission d'enquête parlementaire, c'est pour savoir si l'Etat a bien fonctionné ou pas"

Sur une durée de six mois, une enquête se fera sur la gestion de l'épidémie par l'Etat. L'exécutif et le gouvernement devront rendre des comptes et répondre aux questions des députés. Pour Jean-Michel Aphatie, "une commission d'enquête parlementaire sur un sujet qui a autant bouleversé l'humanité c'est signe de maturité démocratique". Il y aura toute une série de questions importantes et fondamentales pour répondre à l'ultime interrogation : sommes-nous bien servis et bien protégés ? Quelles sont les sanctions qui attendent les hauts responsables ?



Ce jeudi 4 juin 2020, Jean-Michel Aphatie, dans sa chronique "L'édito Aphatie", parle de la commission d'enquête parlementaire menée par l'Assemblée nationale. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du04/06/2020 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.