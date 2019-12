L'édito Aphatie : "La politique, c'est parfois drôlement compliqué, même les acteurs, quelques fois, ne savent plus où ils en sont"

À quatre jours de la mobilisation contre la réforme des retraites, Edouard Philippe a réuni ses ministres dimanche pour un séminaire sur le sujet. Une soirée décontractée, bien avant la nouvelle des inondations dans le Var. Le but principal était d'anticiper les conséquences de la grève de la SNCF et de la RATP, d'autant plus que le quotidien des Français va être bouleversé à partir de jeudi prochain. Le gouvernement pourra-t-il éviter la crise ? Quid des réactions des opposants politiques face à la situation ?



