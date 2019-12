L'édito Aphatie : "Le blocage risque de durer"

Selon Jean-Michel Aphatie, "Edouard Philippe a été plutôt pédagogue, et a expliqué son point de vue" lors de ses interviews du mercredi. Le contenu du projet du Premier ministre étonne plus d'un, puisque la retraite serait indexée sur les salaires et non sur l'inflation et la pénibilité va être appliquée à la fonction publique. Malgré ces points positifs, la colère de la CFDT sur l'âge pivot de 64 ans ne s'était pas fait attendre. Elle va rejoindre les rangs de la CGT pour la manifestation nationale de ce mardi 17 décembre. Parallèlement, tous les syndicats sont braqués. Le mouvement va donc continuer. Mais jusqu'à quand ? Les vacances de Noël seront-elles impactées ?



