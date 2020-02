L'édito Aphatie : "Le débat sur les retraites est un sujet qui embarrasse tout le monde"

Si au début de l'examen de la réforme des retraites à l'Assemblée nationale, on se demandait si un 49.3 était une alternative pour s'en sortir, maintenant il est plus que sûr que c'est inévitable. Par définition, cette loi sert à contraindre la majorité or dans ce cas-ci, il s'agirait de faire taire l'opposition. C'est pour cette raison qu'il est difficile à utiliser. Selon notre éditorialiste, le gouvernement doit attendre le moment propice pour le dégainer en l'occurrence quand tout le monde en aura plus que marre du dossier.



