L'édito Aphatie : "Le duel Marcon - Le Pen est aujourd'hui ce qui structure la vie politique française"

Selon un sondage Ifop - Fiducial, il est tout à fait possible que l'on retrouve le même débat entre Emmanuel Macron et Marine le Pen lors des élections présidentielles en 2022. Un sondage du premier tour donnerait toujours les deux personnalités en tête. "Il faut regarder ce sondage comme un constat de ce qui s'est passé depuis trois ans, personne n'est venu troubler ce duel dans le personnel politique", affirme Jean-Michel Aphatie. Quelle est l'hypothèse de sondage du second tour 2022 ? Marine le Pen a-t-elle ses chances ?



Ce mardi 23 juin 2020, Jean-Michel Aphatie, dans sa chronique "L'édito Aphatie", parle de la possibilité de revoir Emmanuel Macron et Marine Le Pen au second tour des élections présidentielles 2022.