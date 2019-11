L'édito Aphatie : "Les problèmes s'accumulent au gouvernement et rien ne semble réglé"

La crise des hôpitaux dure depuis le mois de mars et une nouvelle grosse mobilisation nationale des urgentistes, des médecins et des infirmières est prévue pour jeudi. Cela risque d'être assez spectaculaire, car le gouvernement est engagé sur plusieurs fronts. Néanmoins, il essaie de désamorcer la crise des hôpitaux. En effet, Agnès Buzyn pourrait présenter un plan dans les prochains jours pour répondre aux revendications. "Une période dépensière s'annonce pour le gouvernement", affirme Jean-Michel Aphatie.



Ce mardi 12 novembre 2019, Jean-Michel Aphatie, dans sa chronique "L'édito Aphatie", parle du climat social actuel et des tensions au sein du gouvernement. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 12/11/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.