L'édito Aphatie : "On a quand même besoin de directives plus nettes que celles-là"

Jeudi soir, Emmanuel Macron s'est adressé aux Français pour dévoiler quelques mesures concernant le déconfinement. Cependant, beaucoup de points restent incertains. Il affirme que le déconfinement se fera au niveau national, et non par région, mais, qu'il y aura des adaptations territoriales. Un concept qui reste flou selon Jean-Michel Aphatie. "On a quand même besoin de directives plus nettes que celles-là", rajoute-t-il. Quid de la mesure concernant le retour à l'école sur la base du volontariat ? Pourquoi ce fut le président de la République qui a pris la parole hier et non Edouard Philippe ?



