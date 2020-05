L'édito Aphatie : "On ne comprend pas pourquoi Agnès Buzyn est de nouveau candidate au second tour des élections municipales"

La date du second tour des municipales a été fixée pour le 28 juin prochain. Alors qu'Agnès Buzyn a fait un mauvais résultat au premier tour, très loin derrière Anne Hidalgo et Rachida Dati, elle dit vouloir participer à ce second tour. Selon notre éditorialiste, ce n'est pas la politique qui importe dans cette situation, mais la dimension humaine qui fait ressortir la souffrance de Buzyn. "Sa décision est donc une surprise plus qu'autre chose", rajoute-t-il. Alors dans quelles conditions va-t-elle mener campagne pour ces prochaines élections ?



