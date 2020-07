L'édito Aphatie : "On s'était mis dans la tête que le projet de réforme des retraites était enterré"

Jean Castex a envie d'accélérer les discussions sur la réforme des retraites. Le nouveau Premier ministre va recevoir les syndicats ce jeudi matin. Il va notamment relancer la concertation sur les équilibres financiers pour un système de retraite plus juste. Pourtant, on avait pensé que ce projet était enterré. D'autant plus que les syndicats sont unanimes pour dire non à cette réforme. Cette dernière a-t-elle des chances d'aboutir ? Quels sont les risques pour Jean Castex ?



