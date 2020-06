L'édito Aphatie : "On voit que les responsables de LaREM sur le terrain préfèrent la droite plutôt que la gauche"

Des alliances se forment dans les préfectures en marge du second tour des élections municipales. À Lyon par exemple, Gérard Collomb, ancien ministre de l'Intérieur, a fait alliance avec Les Républicains contre les Écologistes. Et à Bordeaux, Thomas Cazenave a choisi d'établir un accord avec le maire sortant LR Nicolas Florian, plutôt qu'avec les Écologistes. Dans les deux cas donc, "on voit que les responsables de LaREM sur le terrain préfèrent la droite plutôt que la gauche et (...) l'entreprise que l'écologie". Quid du rôle de François Bayrou vis-à-vis du quinquennat d'Emmanuel Macron ?



