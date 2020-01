L'édito Aphatie : "Oui, la guerre est déclarée entre Ségolène Royal et Emmanuel Macron"

Mardi, Ségolène Royal a publié sa réponse à une lettre du Quai d'Orsay qui a menacé de lui retirer une mission dans son rôle d'ambassadrice des pôles. Dans son post sur les réseaux sociaux, elle affirme qu'elle ne renoncera pas à sa liberté d'opinion et d'expression. Il est à noter que la politique avait enchaîné les piques contre Emmanuel Macron sur la toile depuis plusieurs mois. La guerre est-elle déclarée entre Ségolène Royal et le président de la République ? Que cherche-t-elle réellement à faire ?



