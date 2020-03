L'édito Aphatie : "Plus l'action du gouvernement se précise, moins la confiance des Français semble au rendez-vous"

La confiance des Français pour le chef de l'Etat est en train de s'effriter. "L'ampleur et la durée prévisible de la crise peuvent poser un véritable problème pour l'exécutif", affirme Jean-Michel Aphatie. Pour ce dernier, on connaît les raisons de la crise de défiance, dont le problème des masques, l'action tardive dans l'organisation du premier tour des municipales et la communication d'Emmanuel Macron et d'Edouard Philippe, qui était "trop soft". Puis, il y a la crise de l'hôpital qui se manifeste de manière assez dramatique.



