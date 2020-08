L'édito politique : "Le terme de cérémonie nationale d'hommage pourrait laisser supposer que le chef de l'État pourrait la présider"

La cérémonie nationale d'hommage aux six jeunes humanitaires tués au Niger dimanche dernier se déroulera cet après-midi. Mais c'est Jean Castex qui va la présider et non le président de la République. Pourtant en janvier 2011, deux Français ont été tués par des terroristes à Niamey. Et Nicolas Sarkozy était présent à leurs obsèques sans prendre la parole publiquement. Emmanuel Macron aurait-il dû présider cette cérémonie au Niger ?



Ce vendredi 14 août 2020, Marie-Eve Malouines, dans sa chronique "L'édito politique", parle de l'absence d'Emmanuel Macron à la cérémonie d'hommage aux humanitaires tués au Niger. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 14/08/2020 présentée par Julie Hammett sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Julie Hammett vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.