L'édito politique : Macron entre people et diplomatie à Brégançon

Dans les pages de Paris Match, Brigitte et Emmanuel Macron s'affichent en vacances au Fort de Brégançon. Ils ont décidé d'ouvrir les portes de cette demeure officielle qu'ils se sont réappropriés depuis 2007. Le magazine publie des photos de l'intérieur de la résidence, entièrement redécorée. Un reportage de dix pages dans lequel on apprend que les enfants et les petits-enfants de Brigitte Macron y sont également venus. Derrière une apparente légèreté, le chef de l'État fait passer plusieurs messages politiques et montre qu'il a tenu à travailler tout l'été.



Ce jeudi 20 août 2020, Marie Chantrait, dans sa chronique "L'édito Aphatie", parle d'Emmanuel et Brigitte Macron dans le secret de Brégançon. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 20/08/2020 présentée par Julie Hammett sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Julie Hammett vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.