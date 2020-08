L'édito Politique : "Nous avons un Premier ministre qui a la bougeotte"

Jean Castex ne semble toujours pas en vacances. On le voit encore un peu partout ces temps-ci. Dimanche soir, le Premier ministre a organisé une visite surprise au Samu social de Paris. Ce lundi matin, il est attendu dans le Nord, à l'ARS, où il va notamment superviser le lancement du masque obligatoire à Lille. On a face à nous un "Premier ministre qui a la bougeotte", selon notre éditorialiste, et c'est d'ailleurs lui-même qui l'a confié au Parisien. En réalité, Jean Castex assure sa promotion et il veut que les Français comprennent qu'il est sincère. Donc, pas de trêve gouvernementale, a assuré ce dernier, "je suis opérationnel 24h/24 pour prendre les décisions que la crise commande". En fait-il trop ? Où est passé Emmanuel Macron ?



