L'édito politique : Verts, l'heure de transformer l'essai !

Les "Journées d'été" des Verts ont débuté jeudi à Pantin, avec toutes les mesures sanitaires requises. L'occasion de préparer les échéances électorales à venir, notamment les régionales de 2021 et surtout la présidentielle. Le duel Yannick Jadot et Eric Piolle ne cachent pas leurs ambitions sur ce point. "Le premier souhaite se présenter en 2022 en s'affranchissant de la Primaire qu'il qualifie de machine à perdre. Le second souhaite rassembler la gauche", a précisé notre éditorialiste. La division est-elle une maladie chronique chez les Verts ?



