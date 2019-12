L'exécutif à la recherche d'un second souffle

Actuellement, on aperçoit une trêve des négociations et un moment de réflexion sur l'avenir des salariés. Emmanuel Macron a fait pression sur la SNCF pour que les enfants puissent voyager pendant ces vacances de Noël. La remise en question concerne l'état des grèves lors de la reprise généralisée du travail le 6 janvier 2020. Que va dire Emmanuel Macron lors de son discours des voeux pour le 31 décembre ? "Il vient d'annoncer une concession à sa retraite, il devra montrer qu'il est un président aux commandes, à la fois ferme et attentif , avec des solutions à proposer", précise Olivier Mazerolle. Qu'en est-il de sa relation avec son Premier ministre, Edouard Philippe ?



Ce dimanche 22 décembre 2019, Olivier Mazerolle, dans sa chronique "L'édito", nous parle de l'exécutif qui cherche un second souffle. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 22/12/2019 présentée par Christophe Moulin, sur LCI.