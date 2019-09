VIDÉO - "Tu me manqueras, Jacques" : l'hommage de Bill Clinton à Jacques Chirac

ÉMOTION - L'ancien président des Etats-Unis Bill Clinton était présent à Paris, ce lundi 30 septembre, pour rendre hommage à Jacques Chirac. S'adressant aux journalistes, à la sortie de l'Elysée, ce dernier a paru visiblement ému par cette disparition.

Le temps était au dernier hommage, ce lundi 30 septembre. La France a fait ses adieux à son ancien président de la République, Jacques Chirac. Un hommage solennel et à la hauteur des fonctions occupées par l'ancien locataire de l'Elysée. Une messe était donnée à l'Eglise Saint-Sulpice, pour la famille et les officiels.

Aux premiers rangs se sont côtoyés le président russe Vladimir Poutine, qui en juin avait qualifié M. Chirac de dirigeant l'ayant "le plus impressionné" dans sa carrière, les présidents italien Sergio Mattarella et congolais Denis Sassou Nguesso ainsi que les Premiers ministres libanais Saad Hariri et hongrois Viktor Orban, ou encore l'ex-président des Etats-Unis, Bill Clinton (1993-2001).

Tu me manqueras, Jacques. Je l'aimais bien et il me manquera - Bill Clinton, ancien président des Etats-Unis

L'ancien président des Etats-Unis s'est adressé aux journalistes, à la sortie du déjeuner donné à l'Elysée. "Il était toujours très français, très protecteur des intérêts français. Mais d'une manière qui réunissait les gens, pas qui les divisait", a analysé Bill Clinton. "Mais enfin, vous avez vu qui est venu aujourd'hui ? Il essayait de réunir les gens. Donc, tu me manqueras, Jacques. Je l'aimais bien et il me manquera", a déclaré l'ancien président des Etats-Unis.

