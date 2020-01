L'humeur de Beaugrand : Grève, la bataille de l'image

Cette semaine, la CGT a cristallisé les critiques et s'est offerte la Une du Point : "Comment la CGT ruine la France" avec la photo mythique de Philippe Martinez. Cette Une a créé la polémique sur Twitter et s'est vite retournée en parodie : "Comment Macron ruine la France", affichant une photo d'Emmanuel Macron avec un grand sourire. D'autre part, pour relancer la mobilisation, il a fallu trouver de nouveaux moyens plus rigolos et pour ensuite partager les images. Lancée de pantoufles, installation de nounours, découvrez ces images qui font le buzz, illustrant les manifestations.



Ce vendredi 17 janvier 2020, Christophe Beaugrand, dans sa chronique "L'humeur de Beaugrand", parle de la guerre d'images concernant la mobilisation contre la réforme des retraites. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 17/01/2020 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.