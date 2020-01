L'humeur de Beaugrand : Le coup de com' raté de Sibeth Ndiaye

Lundi soir, Sibeth Ndiaye a publié un tweet en proposant de répondre à une question en commentaire. Celle-ci sera tirée au sort après chaque Conseil des ministres. Mais ce coup de com' de la porte-parole du gouvernement n'a pas vraiment été pris au sérieux par les internautes. La preuve ? La plupart des commentaires n'ont rien à avoir avec la politique. Certains sont plus provocateurs tandis que d'autres parlent d'hippopotame et d'éléphant.



Ce mercredi 29 janvier 2020, Christophe Beaugrand, dans sa chronique "L'humeur de Beaugrand", parle du coup de com' raté de Sibeth Ndiaye sur les réseaux sociaux. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 29/01/2029 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.