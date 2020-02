L'humeur de Beaugrand : Municipales, le bal des revenants

Alors qu'on pensait en être débarrassé et on les avait presque oublié, ils reviennent et ne veulent rien lâcher. À l'approche des élections municipales, les personnalités politiques en pause réapparaissent et comptent bien rester. Mathieu Cahn, candidat PS à la mairie de Strasbourg, a cédé sa place de tête de liste à Catherine Trautmann, ancienne maire de la ville. Alain Carignon, Rachida Dati et Gérard Collomb font aussi leur comeback. Découvrez en images leur nouveau clip de campagne.



Ce jeudi 6 février 2020, Christophe Beaugrand, dans sa chronique "L'humeur de Beaugrand", parle du retour des politiques en retrait à l'approche des municipales. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 06/02/2020 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.