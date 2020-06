L'humeur de Beaugrand : Politique, tout le monde cherche une place !

Invitée du "Talk-Le Figaro" sur Facebook ce lundi, Ségolène Royal redonne enfin de ses nouvelles, tel un phœnix qui renaît de ses cendres. A travers son interview, elle a fait notamment comprendre qu'elle pouvait être "la solution" pour 2022. Et pour appuyer sa candidature, elle se voit bien réunir les socialistes et les Verts. Un argument qui pourrait bien marcher après la vague écolo de dimanche soir. En tout cas, on a tous compris que Ségolène Royal était prête. Et elle n'est pas la seule à vouloir se faire une place.



Ce mardi 30 juin 2020, Christophe Beaugrand, dans sa chronique "L'humeur de Beaugrand", parle des politiques qui veulent se faire une place. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 30/06/2020 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.