VIDÉO - L’Instant Pol : l'arrivée d'Eric Zemmour à la "rencontre littéraire" de Nice

Samedi 18 septembre, au Palais des Congrès - Nice Acropolis, Eric Zemmour avait donné rendez-vous aux lecteurs de son dernier livre La France n’a pas dit son dernier mot. Au total, 500 personnes assises et plus de 500 personnes debout l’attendaient aux cris de "Zemmour Président".

Comment se compose sociologiquement son lectorat, qui pourrait devenir un électorat s’il devient officiellement candidat à la présidentielle ? Qui est Olivier Ubéda, le conseiller qui vient de le rejoindre aux côtés de sa principale conseillère Sarah Knafo ? Comment la presse doit-elle traiter l’éventuelle candidature d’un homme crédité dans deux sondages de 10% des suffrages, condamné plusieurs fois pour incitation à la haine raciale et qui s’amuse de cette frénésie médiatique en postant sur Twitter la photo de lui entouré de toute la presse avec la légende “Mes amis les journalistes” ? Éléments de réponse dans “L’Instant Pol” de Paul Larrouturou, à 20h35 sur LCI (canal 26) dans l’émission de Ruth Elkrief.

En attendant le reportage complet, retrouvez en exclusivité sur LCI un plan-séquence de 7 minutes et 30 secondes signé Adrian Ako. On assiste à l’arrivée d’Eric Zemmour, entouré de ses deux conseillers et de six gardes du corps (deux policiers et quatre gardes du corps privé). Sans aucun montage. Aucune coupe. Juste les sous-titres. Et sans commentaire.