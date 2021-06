"La rentrée dans les salles de spectacle se passe extrêmement bien", se réjouit Roselyne Bachelot

Car la culture, déconfinée depuis le 19 mai, a retrouvé son public et Roselyne Bachelot s’en est réjoui sur LCI ce vendredi 11 juin. "Cette rentrée dans les salles de spectacle se passe extrêmement bien", a avancé la ministre de la Culture. "Toutes les jauges sont remplies dans les musées, les festivals. Les chiffres sont extrêmement bons : hier, c’est 250.000 entrées dans les cinémas. C’est la fréquentation qu’il y avait en 2019. On arrive à une fréquentation normale des salles de cinémas."

Mais au-delà du 21 juin, quid de la reprise des concerts debout ? Roselyne Bachelot a adressé ce vendredi matin un début de réponse et s’est dit particulièrement "optimiste" par rapport aux objectifs de déconfinement et à la prochaine étape le 30 juin. "On est en train de travailler avec les professionnels sur les modalités d’organisation des concerts debout, on attend les résultats de celui d’Indochine", a indiqué la ministre tout en estimant que "la vaccination et le pass sanitaire permettent d’envisager les concerts debout". Un protocole sanitaire devrait être "prêt début juillet".