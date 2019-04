L'invité politique du lundi 1er avril 2019 : Julien Denormandie

Julien Denormandie, ministre auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales chargé de la Ville et du Logement, était l'invité politique de Christophe Jakubyszyn ce lundi 1er avril 2019 dans La Matinale de LCI. L'occasion de revenir sur les principaux thèmes de l'actualité, remaniement gouvernemental en tête, mais aussi des questions plus spécifiques à son portefeuille, comme l'encadrement des loyers ou la fin de la trêve hivernale.