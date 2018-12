VIDÉO - L'invité politique du mercredi 26 décembre 2018 : Eric Coquerel

Interrogé sur les révélations du Monde concernant un voyage au Tchad d'Alexandre Benalla, Eric Coquerel regrette une justice "deux poids deux mesures" et "espère qu'on aura un jour la vérité sur cette affaire". Pour l'instant, il estime que "tous les doutes sont permis". Le député a émis la volonté de demander la réouverture d'une enquête parlementaire sur le rôle et les actions de M. Benalla au sein de l'exécutif.





Selon Eric Coquerel, la référence à Etienne Chouard de la part de François Ruffin, autre député LFI, était "une maladresse". Cet hommage à celui qui qualifiait Alain Soral de "résistant" en 2014 ne valait que pour son avis sur le Référendum d'Initiative Citoyenne (RIC) et non sur ses positions obscures.





Concernant la baisse de La France Insoumise dans un sondage Odexa sur les intentions de vote aux élections Européennes, Eric Coquerel regrette les conséquences des images choquantes de la perquisition du siège du parti. Choquantes "non pas à cause de l'attitude de Mélenchon, mais par le fait qu'ils aient envoyés plus de policiers que pour arrêter le tireur de Strasbourg" a affirmé le député.