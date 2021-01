La bonne et la mauvaise administration

Pour l'administration de la santé, la lourdeur et les erreurs sont prévisibles et justifiées. En effet, selon Olivier Mazerolle, les anciens de l'ENA ont bien expliqué que le ministère de la Santé est le réceptacle des plus mal classés de chacune de leurs promotions. En revanche, au ministère des Finances, on a des gens très compétents issus des meilleurs rangs de l'ENA. Et ceux-ci sont efficaces, mais malgré tout, ils sont souvent critiqués. Quoi qu'il en soit, ces derniers mois, Bercy a fait preuve d'une ingéniosité et d'une souplesse incroyables pour s'adapter aux circonstances. Il est venu au secours de l'économie française. Comment expliquer ce changement ?