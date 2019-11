La campagne "Dry January" à la française annulée

Chaque année, l'alcool provoquerait 41 000 décès dans l'Hexagone, soit onze fois plus que les accidents de la route. Un fléau qui avait incité le gouvernement a lancé un mois sans alcool en janvier prochain, sur le modèle du mois sans tabac. Une initiative finalement annulée, et une déception pour les associations, qui reprochent aux pouvoirs publics d'avoir cédé au lobby du vin.



