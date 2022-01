La campagne présidentielle s'invite au Parlement européen

Plusieurs groupes politiques ont laissé leur temps de parole aux représentants français. Résultats, on a vécu une ambiance électrique et une tribune de campagne, et ce, en plein hémicycle. Ce débat franco-français a provoqué l'agacement des députés d'autres nationalités et de Roberta Metsola, la nouvelle présidente du Parlement européen. "Ce n'est pas un débat national. Nous discutons des priorités de la présidence française. Nous devons respecter cette institution", a-t-elle rappelé.