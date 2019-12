La Chronique éco : 4ème report de la réforme des APL

Le gouvernement repousse au 1er avril l'entrée en vigueur de la réforme des APL. L'exécutif s'abrite derrière des considérations techniques et explique que la Caisse nationale des allocations familiales aurait besoin de plus de temps pour sa mise en œuvre. En effet, ce report devrait permettre l'application de la réforme avec un meilleur niveau de sécurité et de fiabilité pour les allocataires. Qu'en est-il réellement ? Cette réforme sera-t-elle maintenue ?



Ce vendredi 27 décembre 2019, Isabelle Gounin, dans sa chronique "L'éco", nous explique les raisons du nouveau report de la réforme des APL. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 27/12/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.