La Chronique éco : 500 milliards, pourquoi l'UE ouvre les vannes

Emmanuel Macron et Angela Merkel ont proposé ce lundi un fonds de solidarité européen de 500 milliards d'euros face à l'impact économique du coronavirus. Il s'agit d'un plan d'urgence inédit dédié aux secteurs les plus touchés par la crise. En principe, les Etats les plus frappés par la pandémie toucheront le plus d'argent notamment l'Italie. Bruno Le Maire a également évoqué qu'une partie de ce fonds va aussi servir à financer l'hôpital public. Quid du financement et du remboursement ? Pour quelles raisons l'Allemagne a-t-elle accepté un tel accord ?



