La Chronique éco : Age pivot à 64 ans, l'erreur de Philippe ?

Hier, une phrase précise a fait bondir la CFDT qui était pourtant du côté d'un système de retraite par points. "Nous allons devoir inciter les Français à travailler plus (...) cela consiste à placer au-dessus de l'âge légal, un âge d'équilibre avec un système de bonus malus", a affirmé Edouard Philippe. Cet âge d'équilibre est donc défini à 64 ans. Parallèlement, le Premier ministre a fait plusieurs concessions. Un des points les plus importants concerne la valeur du point, qui sera décidé par les syndicats et les partenaires sociaux, sous contrôle du Parlement. Quelles sont les lois s'y afférant ? Quand cette réforme entrera-t-elle en vigueur ? Quid des engagements pris par Edouard Philippe ?



