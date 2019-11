La Chronique éco : Breton, l'homme de la situation ?

Proposée par Emmanuel Macron, la candidature de Thierry Breton a été approuvée par les eurodéputés. Sur le numérique et l'industrie, il a un portefeuille important et très large. Ancien ministre de l'Économie et dirigeant de nombreuses entreprises, Thierry Breton est un industriel et une denrée rare à Bruxelles. Il est à noter qu'il a été un des rares ministres à avoir fait baisser la dette française. Qu'en est-il des risques de conflit d'intérêts ?



Ce vendredi 15 novembre 2019, François-Xavier Pietri, dans sa chronique "L'éco", parle du feu vert de la candidature de Thierry Breton à la Commission européenne. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 15/11/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.