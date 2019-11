La Chronique éco : Hausse des salaires, un doux rêve ?

Les élus du Modem et de l'UDI incitent le gouvernement à convoquer une grande conférence sociale. Et parmi les propositions avancées pour répondre aux souffrances des Français, ces élus réclament une hausse des salaires. François-Xavier Pietri estime qu'il n'y aura pas de décret dans ce sens. Selon lui, la seule solution pour l'exécutif c'est d'augmenter le Smic. Une hausse de salaire est-elle suffisante pour calmer la grogne ?



