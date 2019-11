La Chronique éco : Le tacle de Macron sur les 3% de déficit

Les 3% de déficit sont un discours que presque tous les présidents ont tenu au début de leur mandat. Emmanuel Macron n'a pas dérogé à la règle. Et comme ses prédécesseurs, il en est ressorti quelque peu déconfit de ses négociations avec Bruxelles. Cette rigueur budgétaire, Emmanuel Macron ne veut plus en entendre parler. C'est du moins ce qu'il confie dans une interview accordée à l'hebdomadaire anglais The Economist. Pourquoi les présidents français veulent-ils mettre un terme à cette règle des 3% ? Qui sont les pays européens les plus sérieux en la matière ?



