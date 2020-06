La Chronique éco : Merkel/Macron, une rencontre pour sauver l'Europe

Pour la première fois depuis la crise, Angela Merkel et Emmanuel Macron se rencontreront ce lundi après-midi. Un signal fort puisqu'ils vont principalement aborder le plan massif européen de 750 milliards d'euros, dont 500 milliards d'euros d'aides sans contrepartie aux pays du Sud les plus touchés par le coronavirus. Que penser de cette alliance ? L'Hexagone est-il aussi investi que l'Allemagne ? Quelles sont les mesures de relance auxquelles on peut s'attendre ?



