La Chronique éco : Pourquoi l'âge pivot fait-il si peur ?

L'âge pivot est une arme redoutable pour remettre de l'argent dans le système et pour obliger les salariés à partir le plus tard possible. Cet âge d'équilibre est fixé à 64 ans dès 2022. La pension d'un salarié subira un malus s'il part à 62 ans ou un bonus s'il part après 64 ans. Il est à noter que pour ceux qui décident de partir avant l'âge pivot, la décote de la pension sera à vie. Il faudra donc travailler plus tard pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Est-ce une bombe à retardement ?



