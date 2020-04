La Chronique éco : Un plan d'urgence de 100 milliards d'euros face au virus

Bruno Le Maire et Gérald Darmanin ont annoncé que le gouvernement allait doubler la mise dans son plan d'urgence pour sauver l'économie du pays. En effet, il est passé de 45 milliards à 100 milliards d'euros. Désormais, le gouvernement est victime du succès de son plan et de la gravité de la crise car toutes ses prévisions d'aides aux entreprises explosent sous la demande : report de charges sociales et fiscales, chômage partiel et fonds de solidarité. De plus, des enveloppes liées à l'épidémie et à la santé allaient également être distribuées. A combien ces dépenses reviennent-elles ? Quid du déficit du pays ?



