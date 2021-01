La Covid rebat les cartes pour 2022

En pleine crise du coronavirus, l'on ne peut s'empêcher de se projeter vers 2022, notamment les élections présidentielles. Les circonstances mettent actuellement Emmanuel Macron en danger. Son autorité est entamée et il n'a pas fait prospérer son socle électorale depuis le premier tour de 2017. Sa cote de popularité n'est pas mauvaise mais elle est plus due à l'habitude de le voir en place plutôt qu'à l'adhésion à sa politique. Marine Le Pen, elle, utilise la Covid pour promouvoir ses idées. La mondialisation étant en berne et les dogmes budgétaires bouleversées, elle peut à présent sortir du coin dans lequel elle était casernée. Elle devient alors compétitive. Un récent sondage, non publié, la situe à 48% contre 52% face à Emmanuel Macron si la présidentielle aurait lieu aujourd'hui. Peut-on prendre ce sondage au pied de la lettre ?