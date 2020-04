La France en récession : que signifient six points de PIB en moins ?

Pendant toute la durée du confinement, l'activité économique est 35% inférieure à ce qu'elle devrait être en temps normal. Les bénéficiaires du chômage partiel sont un peu plus de six millions. Cela représente le tiers du salariat du secteur privé. Cela équivaut aussi à une baisse d'un tiers de la consommation, de la production et de la recette fiscale. Qui va compenser ce manque à gagner et comment ?



