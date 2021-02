La gauche déjà perdante pour 2022 ?

A quinze mois de la présidentielle 2022, les sondages donnent déjà la gauche perdante. Le dernier sondage réalisé par Ipsos indique qu'aucun prétendant de la gauche ne participerait au second tour. Arnaud Montebourg, Yannick Jadot, Jean-Luc Mélenchon... tous plafonnent à 9%. Seule une candidature PS-Ecolo est à 17%, bien loin du second tour. En faisant le cumul des voix de gauche, on arrive à 30%. Alors qu'une 1981, François Mitterrand et l'Union de la gauche était à 45% et en 2002, François Hollande était à 42%. C'est donc la chronique d'une défaite annoncée qui s'écrit aujourd'hui pour la gauche. Un rassemblement autour du chef des Insoumis est-il envisageable ? Faut-il se fier à ce sondage ?