VIDÉO - "La grande confrontation" : la colère de Jadot après les propos de Dupont-Aignan sur un "contrôle des naissances en Afrique"

"Il faut arrêter de mentir, on a réduit par 6-7 cette année le nombre de réfugiés par rapport à 2015. On n'est pas dans le grand remplacement. On n'est pas dans la subversion, c'est totalement débile. On a des règles internationales, on a un devoir d'humanité, on accueille ces réfugiés, c'est tout. (...) On a laissé les Italiens gérer 750.000 réfugiés, nous avons alimenté la bête Salvini" a ajouté Jadot.





Alors que Jordan Bardella, conseiller régional d'Ile-de-France du Rassemblement national (RN) tentait d'intervenir en relativisant sur l'impact de la gestion migratoire sur la politique italienne, Yannick Jadot lui a asséné : "Vous, avec votre patriotisme de pacotille vendu aux Russes et aux Américains, ne me donnez pas de leçons."