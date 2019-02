VIDÉO - "La Grande explication" : ce qu'il faut retenir du débat entre Edouard Philippe et dix Français

"Les 80 km/h je l'ai fait parce qu'on avait des mauvais chiffres en terme de sécurité routière" s'est défendu Edouard Philippe. "Il faut qu'on arrête d'avoir tous ces morts et ces accidents très graves. Il m'a semblé qu'en passant de 90 à 80 sur les routes secondaires, certes on roulait un peu moins vite et mettait un peu plus de temps, mais que le gain en terme de vies humaines et accidents seraient à la hauteur de la contrainte, que je ne nie pas. On a des chiffres en baisse après 6 mois d'expérimentation. 186 morts : on n'a jamais eu si peu de morts en France qu'en 2018", a-t-il assuré.