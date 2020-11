La majorité se déchire autour de la commission créée sur l'article 24

C'était la semaine dernière à l'Assemblée, l'article 24 encadrant la diffusion d'images de policiers, était voté après de longues heures de débat divisant déjà la majorité. Un ministre s'épanche alors en coulisse sur ce texte poussé par Gérald Darmanin. "La séquence n'est pas bonne. Il va y laisser des plumes". Et la polémique enfle, portée par l'actualité des violences policières. Jeudi soir, donc six jours plus tard, le Premier ministre annonce finalement la création d'une commission indépendante chargée de réécrire l'article à la place des députés. Le président de l'Assemblée nationale, aussitôt, s'y oppose et se permet de rappeler à Matignon qu'il s'agit d'"une atteinte aux missions du Parlement, qui seul écrit la loi".