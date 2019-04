VIDÉO - "La pyramide du Louvre ne serait jamais passée par référendum" : Bayrou s'oppose au RIC local

"Je suis opposé au référendum d'initiative citoyenne, a-t-il expliqué sur le plateau de la Grande confrontation, mercredi 24 avril sur LCI. Je vais dire quelque chose de simple : aucun des projets que j'ai portés et qui sont aujourd'hui très largement approuvés - j'allais dire 'plébiscités' mais ça n'aurait pas été juste - par les habitants de la ville, ne seraient passés en référendum." Sans s'étendre sur son exemple local, il puise dans l'histoire architecturale de la ville de Paris en rappelant la méfiance avec laquelle avaient été accueillis deux des monuments les plus connus de la capitale : "La pyramide du Louvre ne serait jamais passée en référendum ! Beaubourg ne serait jamais passé en référendum ! Un très grand nombre de sujets qui font la fierté d'une ville ou d'un pays ont été incompris par les gens, et c'est normal."