La satisfaction du gouvernement après les opérations de vaccination du week-end

Les opérations de vaccination organisées ce week-end ont été un véritable succès. "On l'a fait ! Regardez l'enthousiasme que ça a suscité ! Cette opération de vaccination n'était pas qu'une mobilisation exceptionnelle. C'est le début d'une nouvelle étape", s'en est réjoui un entourage d'Emmanuel Macron. Un conseillé ministériel a rajouté : "oui, c'est une nouvelle page de la vaccination qui s'ouvre : plus de doses, plus de bras, plus de lieux, une cohérence de cibles". Autres sujets : le message de Xavier Bertrand au ministre de la Santé et la déclaration de la ministre chargée de l'égalité femme-homme comme quoi il manquait de femmes dans l'entourage d'Emmanuel Macron.