"La sécurité ne doit pas simplement être assurée par des tweets mais par des faits" : la pique de Larcher à Darmanin

Des carences de l'Etat en matière de sécurité ? C'est en tout cas ce qu'avance Gérard Larcher, invité politique d'Elizabeth Martichoux ce vendredi, qui a fustigé la politique de maintien de l'ordre menée depuis le début du mandat d'Emmanuel Macron qui crée selon lui une "impuissance de l’état régalien".

Le président du Sénat réclame des actes pour assurer "l’ordre et l’état de droit" plutôt que des "mots et des incantations". Un premier pas selon lui vers un retour de la confiance entre les Français et leurs gouvernants. L'élu LR a également taclé ouvertement le nouveau ministre de l'Intérieur Gerald Darmanin, soulignant que "les Françaises et les Français demandent que la sécurité ne soit assurée pas simplement par des tweets mais par des faits".