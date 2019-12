La semaine de toutes les colères

Le programme du gouvernement s'annonce mouvementé avec une semaine de tous les dangers. En plus de la colère des grévistes s'ajoute dès mardi la participation de la CFDT au mouvement social contre la réforme des retraites. Selon Olivier Mazerolle, "pour le moment, rien n'annonce un rapprochement des points de vue". Autres sujets : 31 gilets jaunes comparaissent en correctionnel, Macron aux côtés des soldats et Trump dans le viseur de la justice.



