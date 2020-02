VIDÉO - Le député Bruno Bonnell revient sur la mort de son fils et le rejet de l'extension du congé parental

Autant d'éléments qui, effectivement, ne figuraient pas dans la proposition de loi du député Bricout, à l'origine de cette idée. Un argument qui ne convainc pas le député insoumis Ugo Bernalicis, présent également sur le plateau. Après avoir salué "le courage de Bruno Bonnell", il a regretté que "les niches parlementaires des groupes d'opposition [dont était issue cette proposition de loi, ndlr] soient assez méprisées dans cette Ve République. Quand une bonne idée s'exprime, la majorité répond que ça ne va pas dans son agenda et elle refuse donc de travailler. Ça n'est pas respectueux." Et de défendre à nouveau le vote des douze jours, quand bien même "ça ne résout pas le sujet, c'est un petit point d'appui supplémentaire". "Il fallait les prendre et dire [pour le reste] qu'on allait faire une nouvelle loi".

En effet, à aucun moment, lors du rejet de cette proposition, n'est venu de la majorité l'argument d'une loi en préparation : seule l'inquiétude de faire peser le financement de cette mesure sur les entreprises a été mis en avant pour justifier ce refus, à l'instar de Muriel Pénicaud ou de la députée Sereine Mauborgne, qui trouvait que ce mode opératoire consistait à "s'acheter de la générosité à bon prix sur le dos des entreprises".

"Ça a choqué", reconnaît Bruno Bonnell qui, comme chef d'entreprise, assure que "99,9% des patrons" donnent des congés à leurs employés. Et résume ainsi sa pensée : "Si j'en veux à des gens de notre groupe, c'est de ne pas avoir dit qu'ils avaient de bonnes raisons de dire non. Et pas pour des raisons technocrates. Après, c’est l’effet Kiss cool du couac, et on s’est pris les pieds dans le tapis et on s’est cassé la figure".