VIDÉO - Le "maître des horloges" Macron égratigné par la présidente de l'association des journalistes de l'Élysée

Sous les ors de l'Élysée et le vernis des bonnes manières, Emmanuel Macron a essuyé des critiques de fond de la part d'Elizabeth Pineau, la présidente de l'Association de la presse présidentielle (APP), qui s'exprimait en avant-première des vœux élyséens à la presse.





"Maître des horloges", accès restreint, critique des éditorialistes... la journaliste de Reuters est revenue sur l'exercice de la communication par Emmanuel Macron... en commençant par une première pique : "Nous avons besoin d'avoir l'accès le plus large à vos actions, à votre parole, à votre pensée, aussi complexe soit-elle", a-t-elle. Et de poursuivre que cet "accès limité" représente "une rupture de style typique des arrivées au pouvoir". Une critique à peine voilée aux petites crises qui avaient émaillées la relation entre les journalistes chargés du suivi de l'Elysée et le palais, notamment quand l'Elysée avait voulu restreindre l'accès des journalistes à l'avion présidentiel pour un déplacement au Mali, en mai dernier.